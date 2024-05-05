Rus vatandaşları, Sovyetler Birliği'nin Nazileri yenmesinin yıl dönümünü kutladı

Yayınlanma: 05.05.2024 - 15:29

Güncelleme: 05.05.2024 - 15:29

Rusya Federasyonu'nda, Sovyetler Birliği'nin 2'nci Dünya Savaşı'nda içinde bulunduğu Müttefik Devletler'in, Nazi Almanya'sı ve diğer Mihver Devletleri'ni 1945 yılında mağlup etmesinin yıl dönümü nedeniyle her yıl 9 Mayıs, 'Zafer Günü' olarak kutlanıyor.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği de bu kapsamda Ankara'da tören düzenledi. Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirilen törene, Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükelçilik çalışanları ve Ankara'da yaşayan yaklaşık 200 Rus vatandaşı katıldı.

Törende, Büyükelçilik bahçesinde 'Ölümsüz Alay Yürüyüşü' yapıldı. Yürüyüşte 2'nci Dünya Savaşı'nda ölen Sovyet askerlerinin fotoğraflarının olduğu pankartlar taşındı ve Rusça marşlar okundu.

"GÜNÜMÜZ, 80 YIL ÖNCESİYLE BENZER GERGİNLİKTE"

Büyükelçi Yerhov, katılımcıların 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayarak, "Hepimizin burada toplanmış olması ve zaferi kazanan babalarımızın ve dedelerimizin anısının bizi tekrar tekrar bir araya getirmesi çok güzeldir. Tüm bunları hatırlayacak ve atalarının ölümsüz başarılarını bilecek olan çocuklarımızın burada olması çok önemlidir. Bu yılki etkinliğimiz, sadece anma anlamında değil, aynı zamanda mühim bir etkinliktir. Çünkü günümüzde yaşananlar ile 80 yıl önceki olaylar, benzer bir gerginliktedir. O vakit olduğu gibi şimdi de Herson bölgesinde, Avdiyivka çevresinde ve başka yerlerde zafer kazanılmaktadır. Biz bugün burada, büyük bir ısrarla sürdürülen, hayatlarımızı ortaya koyarak verdiğimiz bu mücadelenin ön cephesindeyiz. İşte bu yüzden burada hazır bulunmamız, bir arada olmamız, birliğimizin ve gelecekteki zaferlerimizin teminatıdır" ifadelerini kullandı.