İsrailli bakandan Biden'a tepki: 'Nazilerle anlaşmaya' benzetti

İsrail'in aşırı sağcı Kültürel Miras Bakanı Amichay Eliyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağı yönündeki açıklamasını, İkinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'nin Nazilerle yaptığı anlaşmaya benzetti.

AA
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:12
İsrailli bakandan Biden'a tepki: 'Nazilerle anlaşmaya' benzetti
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İsrail'in aşırı sağcı Kültürel Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Biden'ın Refah'a kapsamlı bir saldırı durumunda ABD'nin İsrail'e silah sevkiyatını durduracağı yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

İkinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere ile Nazi Almanya'sı arasında 1938 yılında imzalanan Münih Paktı'nı hatırlatan Eliyahu, Biden'ı Nazilerle anlaşma yapan İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain'e benzetti.

Eliyahu, "Biden, Winston Churchill gibi olabilir, ama Chamberlain olmayı tercih ediyor. Onursuzluğu tercih ediyor, bunun sonucunda onu hem onursuzluk hem savaş bulacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını açıklamıştı.

Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentinin doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.


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