Almanya parlamento başkanı Kiev'i ziyaret etti, Zelenski ile görüştü
Almanya parlamento başkanı Kiev'i ziyaret etti, Zelenski ile görüştü
Alman parlamentosu yetkilisi Enrico Brissa Twitter'dan yaptığı açıklamada, Alman parlamentosu başkanı Baerbel Bas'ın İkinci Dünya Savaşı kurbanlarını anmak ve siyasi görüşmelerde bulunmak için Kiev'e gittiğini söyledi.
Parlamento başkanı Baerbel Bas, İkinci Dünya Savaşı'nın tüm kurbanlarının anısına Kiev'de bulunan meçhul asker anıtına çelenk koydu.
Enrico Brissa, Twitter'da, Baerbel Bas ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski görüşmesinin de fotoğraflarını yayınladı.
Görüşmede ne konuşulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
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