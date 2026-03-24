Almanya Rosenheim Belediye Başkanı Abuzer Erdoğan kimdir? Abuzer Erdoğan kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden göç eden bir ailenin Rosenheim doğumlu oğlu olan 31 yaşındaki Abuzer Erdoğan, hukuk eğitimi aldı. Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde (LMU) ekonomi hukuku alanında uzmanlaşan Erdoğan, bir bankanın hukuk biriminde görev yapıyordu.

65 bin nüfuslu ve genellikle Hristiyan Birlik Partisi'nin (CDU/CSU) kalesi olarak bilinen Rosenheim kentinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı Abuzer Erdoğan oyların yüzde 53,4'ünü alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Eyaletin en büyük iki kenti Münih ve Nürnberg'de SPD'nin oy kaybı yaşadığı bir dönemde Rosenheim'daki zafer, partiye moral kaynağı oldu.