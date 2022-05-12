Almanya: Rusya enerji ihracatını silah olarak kullanıyor

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:45

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rus enerji şirketi Gazprom’un Almanya'daki iştiraki Gazprom Germania'nın Rusya'dan gaz alımlarının günde yaklaşık 10 milyon metreküp azaldığını ve bunun telafisinin mümkün olduğunu belirtti.

Robert Habeck, Rusya'yı, enerji ihracatını "silah" olarak kullanmakla suçlayarak, "Durum öyle bir tırmanıyor ki enerjiyi silah olarak kullanma birçok alanda gerçeğe dönüşüyor." dedi.

Habeck, Almanya'yı kışa hazırlanmak için doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya odaklandıklarını vurgulayarak, bu depolama tesislerinde doluluk oranının yüzde 40'a yaklaştığını bildirdi.

Habeck ayrıca, doğal gaz piyasasını istikrara kavuşturmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını, yaptırımlar nedeniyle Alman şirketlerinin yeni gaz sözleşmelerini daha yüksek fiyatlardan güvence altına almak zorunda kalacağı için bu şirketlere finans garantisi verileceğini söyledi.