Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Covid-19'a yakalandı
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’ın Covid-19’a yakalandığı bildirildi.
Alman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lauterbach’ın Covid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı.
Açıklamada, Lauterbach’ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi.
59 yaşındaki Sağlık Bakanının Covid-19’a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach’ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.
Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705’e yükseldiğini açıkladı.
Almanya'da son 24 saatte Covid-19’dan 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı da 144 bin 717’e çıktı.
Ülkede aktif vaka sayısının da 1 milyon 578 bin 500 olduğu bilgisi paylaşıldı.
İlgili Haberler
- Taliban yakaladı, IŞİD sorumlusu itiraf etti, 'Hedef Türkiye'
-
Video Haberler
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
- Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı
- İlk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
- Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
- 'Türkçe sorularında şifreleme'
- İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'