Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach Covid-19'a yakalandı

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:54

Alman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Lauterbach’ın Covid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtilerek, Bakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif semptomlar gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, Lauterbach’ın çalışmalarını izolasyonda bulunduğu evinden sürdüreceği ifade edildi.

59 yaşındaki Sağlık Bakanının Covid-19’a karşı 4 kez aşı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Lauterbach’ın, salgının yayılmasının ve hastalığının ağır geçmesinin engellenmesi için insanlara dikkatli davranmaları çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Covid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 59 bin 506 artarak 31 milyon 170 bin 705’e yükseldiğini açıkladı.

Almanya'da son 24 saatte Covid-19’dan 165 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı da 144 bin 717’e çıktı.

Ülkede aktif vaka sayısının da 1 milyon 578 bin 500 olduğu bilgisi paylaşıldı.