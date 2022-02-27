Almanya Şansölyesi Olaf Scholz: 'Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor'
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna saldırısına yanıt olarak savunma harcamalarını yükselteceklerini söyledi.
Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Bundestag parlamentosunun alt meclisinin olağanüstü oturumunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak savunma harcamalarını yükselteceklerini söyledi.
"Özgürlük ve demokrasiyi korumak için ülkemizin güvenliğine daha fazla yatırım yapmamız gerekecek" diyen Scholz, hükümetin 2022 bütçesinden askeri yatırımlar için 100 milyar Euro tedarik etmeye karar verdiğini de sözlerine ekledi.
Milletvekillerine seslenen Scholz, "Putin'in saldırganlığına başka bir cevap olamaz. Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor" dedi.
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