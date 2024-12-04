Almanya, Şubat'ta seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede yaklaşık 59,2 milyon seçmen bulunduğunu duyurdu.

Almanya, Şubat'ta seçime gidiyor: Seçmen sayısı açıklandı
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:36

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan yazılı açıklamada, meclisin feshedilmesi durumunda 21. Dönem Parlamento Seçimi'nin 23 Şubat 2025 tarihinde düzenleneceği bildirildi.

Gelecek yılki muhtemel parlamento seçiminde 59,2 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, 2022 nüfus sayımı verilerine göre bu seçmenlerin 30,6 milyonunun kadın, 28,6 milyonunun erkek olduğu kaydedildi.

Ancak bu rakama, ülke dışında yaşayan Alman vatandaşlar henüz eklenmedi.

Destatis'in açıklamasında, 2021 yılında 61,2 milyon olan seçmen sayısındaki düşüşün "demografik eğilimlerden" kaynaklandığı kaydedildi.


Etiketler: #Almanya #Seçim

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