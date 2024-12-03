Almanya'da 100 bin kişi greve gitti: Şirket ile çalışanlar arasında gerilim tırmanıyor!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:27

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:27

Handelsblatt gazetesinin ülkenin en büyük işçi sendikası IG Metall'e dayandırdığı haberine göre, otomobil üreticisi Volkswagen'in yaklaşık 100 bin çalışanı Almanya genelinde uyarı grevlerine katıldı.

Sendika, "İlk uyarı grevleri, işçilerin Volkswagen yönetiminin acımasız planlarına karşı kesinlikle güçlü bir sinyaliydi" açıklamasında bulundu.

İşçiler, yönetimin üretimin bir kısmını kapatma ve çalışanları azaltma planlarını protesto ediyor. Grevler, dün başlayıp bugün sabah vardiyasının başlamasıyla sona erdi.

Toplamda greve katılan 98 bin 650 çalışan oldu. 47 bini Wolfsburg'da, 12 bin 500'ü Kassel-Baunatal'da ve 18 bini ise Zwickau ve Hannover'de grev gerçekleştirdi.

Grevin, 2018'de gerçekleşen Volkswagen çalışanlarının grevinden daha büyük olduğu belirtildi.

Şirket temsilcileri ve çalışanlar bir sonraki toplu pazarlık müzakereleri için 9 Aralık'ta Wolfsburg'da bir araya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Ekim ayı sonunda Volkswagen'in üretim konseyi başkanı Daniela Cavallo, şirketin, Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve böylece on binlerce çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi. Ülkede, Volkswagen'in toplamda yaklaşık 120 bin kişiyi istihdam eden 10 fabrikası bulunuyor.

Şirketin başkanı Oliver Blume'ye göre ekonomideki yeni gidişat, rakiplerin Avrupa'ya yerleşme arzusu ve Almanya'nın rekabet gücündeki düşüşle bağlantılı.

Alman medyası, işten çıkarmaların 1 Temmuz 2025'te başlayabileceğini ve şirket içinde kemer sıkma önlemlerini destekleyenlerin 30 bin çalışana kadar kesinti yapmak istediğini yazdı.

Ücret kesintileri, fabrikaların kapatılması ve işten çıkarmalarla ilgili ücret anlaşmazlığında IG Metall, Pazartesi günü Volkswagen'in Almanya'daki 10 tesisinden dokuzunda uyarı grevi çağrısında bulundu.