Almanya: Tayvan Boğazı'ndaki askeri bir gerilim, tüm dünyayı etkiler

Yayınlanma: 15.04.2023 - 08:02

Güncelleme: 15.04.2023 - 08:02

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Çin'e yaptığı resmi ziyarette mevkidaşı Çin Gang ile Tiencin şehrindeki görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Tayvan Boğazı'ndaki olası bir askeri gerilimin bütün dünyayı etkileyecek sonuçları olacağını belirtti.

Baerbock, Almanya'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul eden "tek Çin" politikasına bağlı olduğunu, ancak Tayvan Boğazı'ndaki durumdan kaygı duyduğunu vurgulayarak, "Dünya ticaretinin yüzde 50'sinin geçtiği Tayvan Boğazı'ndaki askeri bir gerilim bütün dünya için dehşet senaryosu olur. Buradaki bir istikrarsızlık Almanya'nın, Avrupa'nın ve tüm dünyanın çıkarlarını etkiler" dedi.

Çin'i güç kullanımına karşı uyaran Baerbock, "İhtilaflar barışçıl yolla çözülebilir. Statükonun şiddet yoluyla tek taraflı olarak değiştirilmesi Avrupalılar açısından kabul edilemez" diye konuştu.

Çin Gang ise Tayvan sorunundaki gerilimlerin yabancı güçlerin Ada'daki bağımsızlık yanlısı ayrılıkçıları desteklemesinden kaynaklandığını savunarak, "Tayvan Boğazı'nda barış isteyen Tayvan'ın bağımsızlığına karşı kesin tavır almalı" ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan, Alman mevkidaşının Çin'e aşırı ekonomik bağımlılığa bağlı risklere dair çekincelerine ise, "Her iki ülke de açık davrandığı sürece, aşırı bağımlılıktan kaygı duymaya gerek yok. Çin ile Almanya arasındaki ticaret Çin'in Avrupa ile toplam ticaretinin üçte birini oluşturuyor fakat biz bundan kaygı duymuyoruz" sözleriyle yanıt verdi.