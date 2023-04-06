Almanya'da iklim aktivistleri, ellerini asfalta yapıştırdı!

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:08

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 17:10

Almanya'nın Hamburg kentinde 3 haftadır eylem yapan iklim aktivistleri, Elbe Tüneli'nin (Elbtünnel) girişi ve Elbe Köprüsü'nün (Elbbrücken) çıkışı olmak üzere iki ayrı noktada eylem gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Edinilen bilgiye göre, arabalardan inerek yola oturan aktivistler, ellerinde pankartlarla slogan attı. İklim aktivistlerinin ellerini asfalta yapıştırmasının ardından tünel ve köprü trafiğe kapatılırken, şehir merkezine kadar 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Uzman polis ekipleri yanlarında getirdiği, zeytinyağı, ele zarar vermeyen çözücü ilaç ve diğer aletlerle uzun uğraşlar sonrası iklim aktivistlerinin ellerindeki yapıştırıcıyı çıkardı. Ardından polis ekipleri, aktivistleri gözaltına aldı.