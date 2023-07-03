Almanya: Türkiye, İsveç konusunda direnişinden vazgeçmeli
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'ye, İsveç'i "yakında" NATO'ya kabul etmesi çağrısında bulundu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile Polonya'da bir araya geldi.
Pistorius ile Blaszczak arasında düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna dikkat çekildi.
Pistorius, Türkiye'ye, İsveç'i "yakında" NATO'ya kabul etmesi çağrısında bulundu.
Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunan Pistorius, "Yaşadığımız yeni durum, güvenlik durumu, bizi yeniden caydırıcılık ve savunma kabiliyeti hakkında konuşmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.
Pistorius, "İsveç'in yakında NATO üyesi olması, Türkiye'nin direnişinden vazgeçmesi önemli" diye konuştu.
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