Almanya: Türkiye, İsveç konusunda direnişinden vazgeçmeli

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Türkiye'ye, İsveç'i "yakında" NATO'ya kabul etmesi çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:33
Almanya: Türkiye, İsveç konusunda direnişinden vazgeçmeli
Abone Ol google-news

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile Polonya'da bir araya geldi.

Pistorius ile Blaszczak arasında düzenlenen ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna dikkat çekildi.

Pistorius, Türkiye'ye, İsveç'i "yakında" NATO'ya kabul etmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'daki savaşa atıfta bulunan Pistorius, "Yaşadığımız yeni durum, güvenlik durumu, bizi yeniden caydırıcılık ve savunma kabiliyeti hakkında konuşmaya zorluyor" ifadelerini kullandı.

Pistorius, "İsveç'in yakında NATO üyesi olması, Türkiye'nin direnişinden vazgeçmesi önemli" diye konuştu.


isveç NATO Almanya

İlgili Haberler

İsveç: Kuran'ın yakılması, ülkenin iyi imajını kötüye çevirebilir

İsveç: Kuran'ın yakılması, ülkenin iyi imajını kötüye çevirebilir
İsveç'ten polis koruması altında Kuran yakılmasına ilişkin açıklama

İsveç'ten polis koruması altında Kuran yakılmasına ilişkin açıklama
Irak yargısı, İsveç'te Kuran yakan Iraklının iadesini istiyor

Irak yargısı, İsveç'te Kuran yakan Iraklının iadesini istiyor

En Çok Okunan Haberler