Almanya, Türkiye'ye hava savunma sistemi ve 150 asker konuşlandırıyor

Almanya Savunma Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Alman ordusu Bundeswehr’in Türkiye’de bir "Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü" kuracağını ve bu birliğin Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın koordinasyon içinde çalışacağını duyurdu.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, görevin NATO’nun güneydoğu kanadının korunmasına yönelik planın parçası olduğunu belirterek, “Almanya NATO içinde daha fazla sorumluluk üstleniyor” dedi.

Pistorius ayrıca yaklaşık 150 Alman askerinden oluşacak Patriot birliğinin, halen Türkiye’de konuşlu bulunan ABD birliğinin yerini alacağını açıkladı.

Alman Bakan, “Hava kuvvetlerimiz uluslararası alanda saygı duyulan çok başarılı çalışmalar yürütüyor” ifadelerini kullanırken, önceki görevleri hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

“Profesyonellikleriyle NATO hava sahasının korunmasına önemli katkı sağlayacaklar.”

Almanya Savunma Bakanlığı, Patriot sisteminin NATO’nun Entegre Hava ve Füze Savunma sistemi (NATO IAMD) kapsamında görev yapacağını bildirdi.

Mevcut plana göre görevin Haziran 2026’dan Eylül 2026’ya kadar sürmesi öngörülüyor.

GÜNCEL GELİŞMELER

Türkiye ile Almanya arasında son aylarda dikkat çeken savunma ve askeri temaslar yaşanıyor. Berlin yönetiminin, NATO’nun güneydoğu kanadını güçlendirme planı kapsamında Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemi konuşlandırma kararı alması, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Alman Die Welt gazetesine dayandırılan haberlerde, Almanya’nın Türkiye’nin geliştirdiği 'Yıldırımhan' kıtalararası balistik füzesi ile 'Tayfun Block-4' hipersonik füzesini değerlendirdiği öne sürüldü. İddialara göre Berlin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Almanya’ya planlanan Tomahawk konuşlandırmasını iptal etmesinin ardından uzun menzilli caydırıcılık açığını kapatacak alternatifler arıyor.

Ancak söz konusu füze iddiaları Alman hükümeti tarafından resmen doğrulanmış değil. Alman güvenlik çevrelerinde ve uzman yorumlarında, 'Yıldırımhan' projesinin henüz erken aşamada olduğu, operasyonel kapasitesinin netleşmediği ve kısa vadede teslim edilmesinin zor göründüğü yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Buna rağmen, Berlin’in Türkiye’yi artık yalnızca NATO’nun güney kanadındaki bir müttefik değil, aynı zamanda potansiyel stratejik savunma teknolojisi ortağı olarak değerlendirmeye başladığı yorumları dikkat çekiyor.