Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım attı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını açıkladı. Peki, Patriot hava savunma sistemi nedir? Patriotlar neden, niçin kullanılır? Patriot füzesi menzili ve özellikleri

PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

Patriot hava tehditlerine karşı geliştirilen uzun menzilli bir hava savunma füze sistemidir. Uçaklar, seyir füzeleri ve taktik balistik füzelere karşı savunma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Sistem, ABD merkezli savunma ve havacılık şirketi Raytheon Technologies tarafından geliştirilmiş ve üretilmiştir. Bugün başta United States olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki birçok ülke tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Patriot sistemi, daha önce ABD ordusunun kullandığı Nike Hercules ve MIM-23 Hawk hava savunma sistemlerinin yerini almak üzere geliştirilmiştir. Günümüzde hem hava savunma hem de anti-balistik füze savunması görevlerinde kullanılmaktadır.

PATRİOT SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Patriot sistemi birkaç ana bileşenden oluşur:

Radar: Hava sahasını sürekli tarayarak hedefleri tespit eder.

Kontrol merkezi: Tespit edilen hedefin tehdit olup olmadığını analiz eder ve füze fırlatma kararını verir.

Füze rampaları: Hedefe yönlendirilen savunma füzelerini ateşler.

Radar hedefi tespit ettikten sonra sistem otomatik olarak hedefi takip eder ve füzeyi yönlendirerek havada imha eder.

PATRİOT FÜZESİ MENZİLİ VE ÖZELLİKLERİ

Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Körfez Savaşında Irak'ın elindeki Scud füzelerine karşı pek bir etkisi olmamıştır. Track Via Missile (Füze Güdüm Sistemiyle İzleme) Tam güdümlüdür. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilir. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radarı mevcuttur. Amerika, Körfez Savaşında, Türkiye, İsrail ve Suudî Arabistan'daki önemli sanayii merkezlerini, limanları ve diğer stratejik yerler dâhil yerleşim merkezlerini korumak için Patriot ve Hawk füze bataryalarını kullanmıştır. Bu savaşta Patriot, Hawk ve E-3 Awacs sistemleri birbirlerini tamamlayarak bölge savunması görevini yerine getirmişlerdir. Esas itibarıyla hava savunmasının sevk ve idâresini yapan Patriot atış ünitesi, diğer ana parçalardan ayrı olarak görev yapmaktadır. Normal olarak sistem bilgi koordinasyon merkezi aracı tarafından kontrol edilen bir taburda birleştirilmiş altı üniteli gruplar hâlinde kullanılmaktadır.

PATRİOT SİSTEMİ HANGİ ÜLKELERDE KULLANILIYOR?

Patriot hava savunma sistemi dünyanın birçok ülkesinde aktif olarak kullanılıyor. Operatör ülkeler arasında ABD'nin yanı sıra şunlar bulunuyor: