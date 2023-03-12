Almanya Türkiye'den işçi alacak: Dil şartı ortadan kaldırılacak

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:19

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 14:19

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmak isteyenlere ve Almanya'da çalışmak isteyenlere yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verilirken Almanca bilme şartı istenmeyeceği dikkat çekti.

Söz konusu tasarı ile birlikte artık 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık alabilmek için bölgede ikamet etme süresinin 8 yıldan 5 yıla kadar düşürüleceğine yer verildi.

Almanya'nın bu tasarıdan sonra 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. İşçi eksiğinin ciddi seviyelere kadar çıkması nedeniyle gelen bu yasa, 1-2 ay içinde açıklanacak ve yürürlüğe girecek.

Yürürlüğe girmesinden sonra vatandaşlar , Almanya'da daha kolay iş bulabilecek. Söz konusu yeni düzenleme ile Alman vatandaşı olmada dil şartı aranmayacağının altı çizildi. Düzenleme gelince, ilan başvuru ekranlarından takip ediliyor.

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