Almanya Türkiye'den işçi alacak: Dil şartı ortadan kaldırılacak

Almanya, Türkiye'den işçi alımı yapacağını ve ülkeye girişte zorunlu tutulan dil şartını ortadan kaldırılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 14:19
Almanya Türkiye'den işçi alacak: Dil şartı ortadan kaldırılacak
Abone Ol google-news

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmak isteyenlere ve Almanya'da çalışmak isteyenlere yönelik  yeni bir yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını açıkladı. 

Yapılan açıklamada, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verilirken Almanca bilme şartı istenmeyeceği dikkat çekti. 

Söz konusu tasarı ile birlikte artık 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. Vatandaşlık alabilmek için bölgede ikamet etme süresinin 8 yıldan 5 yıla kadar düşürüleceğine yer verildi.

Almanya'nın bu tasarıdan sonra 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. İşçi eksiğinin ciddi seviyelere kadar çıkması nedeniyle gelen bu yasa, 1-2 ay içinde açıklanacak ve yürürlüğe girecek. 

Yürürlüğe girmesinden sonra vatandaşlar , Almanya'da daha kolay iş bulabilecek. Söz konusu yeni düzenleme ile Alman vatandaşı olmada dil şartı aranmayacağının altı çizildi. Düzenleme gelince, ilan başvuru ekranlarından takip ediliyor.

ALMANYA'DA ALIM YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

  • Aşçı
  • İnşaat işçisi
  • Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
  • Kaynakçı
  • İnternet teknolojisi
  • Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
  • Gastronomi
  • Eğitim
  • Sağlık hizmetleri
  • Çocuk yetiştiricileri
  • IT teknisyenleri
  • Metal ve ağır sanayi işçileri
  • Gastronomi uzmanları
  • Vasıflı işçiler
  • İnşaat sektörü işçileri
  • Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
  • Teknik ve mekanik

Almanya işçi alımı dil şartı

İlgili Haberler

Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu

Almanya'daki kilise saldırganının kimliği belli oldu
Son Dakika... Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika... Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunan Haberler