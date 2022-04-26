Almanya Ukrayna'ya "Gepard" uçaksavar tankları gönderecek

26 Nisan 2022 Salı, 11:20

Almanya, Ukrayna'ya yönelik mali ve askeri yardımlarını artıyor. Bu kapsamda Alman basını, hükümetin Ukrayna'ya yeni silahlar sağlayacağını yazdı.

Alman basınında yer alan haberlerde Berlin hükümeti, silah üretimi yapan Krauss-Maffei Wegmann'a (KMW) ordunun stoklarında bulunan ve teknik olarak yenilenmiş Gepard uçaksavar tanklarını satabilmesi için izin verecek.

Uçaksavarların, kara unsurlarına karşı da savunma sağlayabildiği belirtildi.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ramstein'daki ABD hava üssünde yapılacak savunma bakanları toplantısında silah sevkiyatı meselesini açıklayacağı ifade edildi.