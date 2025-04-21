Almanya, Ukrayna'ya yeni askeri yardım paketi duyurdu

Yayınlanma: 21.04.2025 - 13:29

Güncelleme: 21.04.2025 - 13:30

Alman hükümeti, Perşembe günü Ukrayna’ya sağladığı ve sağlamayı taahhüt ettiği askeri yardımları içeren güncel bir liste yayımladı.

Açıklamaya göre Almanya, Şubat 2022’de savaşın başlamasından bu yana Kiev’e toplamda yaklaşık 28 milyar euro değerinde askeri destek verdi veya vermeyi taahhüt etti.

Bu yardımın 5,2 milyar euroluk kısmı, Alman ordusunun (Bundeswehr) mevcut stoklarından karşılandı.

MAYINA DAYANIKLI PUSU KORUMALI ARAÇLAR

(MRAP), Leopard 2 tankları için mühimmat, IRIS-T SLM hava savunma sistemleri, Gepard uçaksavar silahları ve ilgili füzeler yer alıyor.

Ayrıca Almanya, Kiev’e Zuzana 2 kundağı motorlu obüsler, 155mm ve 122mm top mermileri, keşif ve saldırı dronları, taşınabilir tanksavar silahları ve saldırı tüfekleri de sağladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için de yeni bir bağış planını duyurdu.

Bu kapsamda Kiev’e şu ekipmanların gönderilmesi planlanıyor:

4 adet IRIS-T hava savunma sistemi

300 adet güdümlü füze

100 adet kara gözetleme radarı

100.000 adet top mermisi

300 adet keşif insansız hava aracı

25 adet Marder piyade savaş aracı

15 adet Leopard 1A5 tankı

120 adet taşınabilir uçaksavar füze sistemi

Alman ordusu yetkililerine göre bugüne kadar 10 binden fazla Ukraynalı asker, Almanya’da askeri eğitim aldı.

TAURUS FÜZELERİ GÜNDEMDE

Bu gelişmelerin hemen öncesinde, 6 Mayıs’ta resmen başbakan olması beklenen yeni Şansölye Friedrich Merz, ARD televizyonuna verdiği röportajda, Ukrayna’ya 500 kilometre menzilli Taurus seyir füzelerinin teslim edilebileceğini ima etti.

Merz’in bu açıklaması, Almanya'nın bugüne dek sürdürdüğü “uzun menzilli füze vermeme” politikasında kırılma olabileceğine işaret etti.

Önceki başbakan Olaf Scholz, söz konusu füzelerin Moskova’yı doğrudan hedef alma ihtimaline karşı, çatışmanın tehlikeli şekilde tırmanabileceği gerekçesiyle bu taleplere mesafeli yaklaşmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Taurus füzeleriyle Rus tesisleri ya da Alman yardımıyla çalışan altyapılara yapılacak herhangi bir saldırının, Almanya’nın savaşa doğrudan taraf olması anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Matthias Miersch ise, Merz’in göreve gelmesinin ardından “istihbarat kurumlarının detaylı bilgilendirmesiyle bu konunun yeniden değerlendirileceğini umduklarını” açıkladı.