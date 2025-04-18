Tottenham Almanya'da yarı final biletini kaptı!
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup ederek yarı finale çıkan ekip oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Tottenham, Frankfurt'a konuk oldu.
Deutsche Bank'ta oynanan karşılaşmayı Tottenham 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Dominic Solanke penaltı noktasından kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun mücadeleye 58. dakikada dahil oldu.
Michy Batshuayi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuç ile birlikte Tottenham toplamda 2-1'lik skor ile adını Avrupa Ligi yarı finaline yazdırdı.
Etiketler: #tottenham #frankfurt #uefa avrupa ligi
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