İngiltere'de kazanan çıkmadı: Tur Almanya'ya kaldı!
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Tottenham, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 tamamlandı.
Eintracht Frankfurt, 6. dakikada Hugo Ekitike'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'a eşitliği getiren golü 26. dakikada Pedro Porro attı.
RÖVANŞ ALMANYA'DA
Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun, 90. dakikada oyuna dahil oldu.
Tottenham ve Eintracht Frankfurt arasından yarı finale çıkacak takımı rövanş karşılaşması belirleyecek.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Perşembe günü Almanya'da oynanacak.
Etiketler: #tottenham #eintracht frankfurt #uefa avrupa ligi
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