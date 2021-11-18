Almanya ve Avusturya’da kısıtlamalar devreye girdi, aşı sıraları arttı
Almanya ve Avusturya'da vatandaşlar, kısıtlama uygulamaları nedeniyle aşı olmak için sıraya girdi.
Almanya ve Avusturya'da vatandaşlar, Avrupa'daki koronavirüs vakaları artmayı sürdürmesi ve hükümetlerin aşısız vatandaşlara kısıtlama uygulamaya başlamasıyla birlikte aşı olmak için sıraya girdi.
Batı Avrupa'da aşılanma oranı en düşük olan ülkelerden ikisi olan Almanya ve Avusturya kışa hazırlanırken koronavirüs vakalarında görülen yeni artış dalgasının merkezinde yer alıyorlar.
Almanya Sağlık Bakanlığı, salı günü 436 bin kişinin aşı olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 300 binine ise destekleyici doz vuruldu. Böylece son üç ayın en yüksek aşılanma sayısına ulaşılırken ülke genelinde aşılama merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i ve Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 68'i aşılarını tamamlamış durumda. İki ülke de Hollanda ve koronavirüs salgının ilk zamanlarında virüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin oldukça gerisinde.
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