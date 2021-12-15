Almanya: Yeterli Covid-19 aşısına sahip değiliz
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid-19 aşı kampanyasını 2022’nin ilk çeyreğine kadar sürdürecek yeterli aşıya sahip olmadıklarını açıkladı.
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, dün yaptığı açıklamada, ülkede dördüncü Covid-19 dalgasının kontrolden çıkmasından endişe duyduklarını belirtti.
Lauterbach, Covid-19 aşı kampanyasını 2022'nin ilk çeyreğine kadar sürdürmeye yetecek aşıya sahip olunmadığını ve aşı siparişinde de bulunulmadığını açıklayarak, “Günlerdir aşı sıkıntısından kurtulmak için çalışıyorum. Fakat gerçekten yeterli aşımız yok” ifadelerini kullandı.
TEDBİRLER ARTIYOR
Sağlık Bakanı Lauterbach tarafından yapılan açıklama, Almanya'nın Avrupa'da salgının merkez üssü olmaya başlaması ve Omicron mutasyonunun hızla artışa geçmesi ardından geldi.
Alman hükümeti, aralık ayı başında Covid-19'a karşı yeni tedbirler geliştirmiş, aşı olmayan kişilerin sadece market ve eczane gibi zorunlu mekanlara girişlerine izin verileceğini açıklamıştı.
Ülkede geçen hafta, şubat ayından beri görülen en yüksek günlük can kaybı sayılarına ulaşılmıştı. Almanya'da dün, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklar Covid-19'a karşı aşılanmaya başladı.
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