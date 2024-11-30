Çete üyesi olduğu iddia edildi: Türk asıllı futbolcu Almanya'da tutuklandı!
Bir dönem Türkiye'de forma giyen Alim Aykut Esgi Almanya'da tutuklandığı iddia edildi. Esgi, 11 bombalı saldırıdan sorumlu tutulan isimler arasında yer aldığı önde sürüldü.
Futbol kariyerinde Türkiye birçok takımda forma giyen Alim Aykut Esgi'nin Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesiyle hareket ettiği ortaya çıktığı iddia edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre; çete lideri Sermet A.'nın iddiasına göre örgüte en yakın adamlardan birinin de Almanya vatandaşı Esgi olduğu belirtildi.
Haberde, Almanya'daki 11 bombalı saldırılan sorumlu tutulan isimler arasında 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'nin de yer aldığı ve tutuklandığı belirtildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Alim Aykut Esgi'nin 'Rehin alma ve tehlikeli bedensel zarar verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevinde gönderildiği ifade edildi.
TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ
25 yaşındaki eski Türkiye'de Kayserispor U21, Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Bayrampaşa, Akhisarspor, İstanbulspor ve Bayrampaşa formalarını giydi. Esgi son olarak Bosna Hersek ekibi GOSK Gabela'da forma giyiyordu.
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