Almanya'da babasını öldüren adam, polisten kaçarken bir bisikletliyi öldürdü

Almanya'nın Mannheim kentinde babasını öldüren adam, polisten kaçarken bir bisikletliye çarparak öldürdü.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:26
Almanya'da babasını öldüren adam, polisten kaçarken bir bisikletliyi öldürdü
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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Ellerstadt yerleşkesinde bir adam, 69 yaşındaki babasını öldürdü. Daha sonra aracına binerek kaçan şahıs, Mannheim kentinde yolda bisikletli bir gruba çarparak 71 yaşındaki bisikletli bir adamın ölümüne sebep oldu.

Olay yerine gelen ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlının kullanılamaz hale gelen arabasından çıkarak yaya olarak kaçmaya devam ettiğini ve ardından Ren Nehrine atladığını belirtti. Saldırgan polis tarafından yakalanırken, şahsın psikolojik sorunları olduğu belirtildi. 


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