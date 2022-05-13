Almanya'da bıçaklı saldırı
Almanya'da trende bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı
Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki yolcu treninde bir adamın yolculara bıçakla saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı ancak yolculara neden saldırdığının henüz bilinmediği belirtildi.
Herzogenrath tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra sabah yerel saatle 07.40'da gerçekleşen olayın zanlısının, yerel basındaki haberlere göre Iraklı olduğu iddia edildi.
Olayın gerçekleştiği sırada trende ofisine gitmek için yolculuk eden sivil giyimli bir federal polis memurunun saldırganı fark ederek etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Yaralanan 3 yolcunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.
Herzogenrath yakınlarındaki demir yolu hattı geçici olarak ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Kripto para can aldı!
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'
- AKP tabanında 'B planı' arayışı