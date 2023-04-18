Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasında, Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı 2 bin 500 euroya satın aldı.

İHA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:30
Almanya'da bir Türk özel mülk olarak görünen 100 metrelik sokağı satın aldı
Abone Ol google-news

Almanya’nın Rheinland Pflaz eyaletinde yer alan Zweibrücken kasabasındaki özel mülk olarak görünen Siebenpfeifferstr adlı 100 metrelik sokak, 2 bin 500 Euro'ya Yıldırım Sevindik isimli Türk vatandaşı tarafından satın alındı.

Sevindik, sokakta evleri bulunan ev sahiplerine mektup göndererek, ev sahiplerinden evlerinin giriş bölümünün bulunduğu kısımları kendisinden satın almalarını istedi.

Sevindik yaptığı açıklamada, söz konusu sokağı açık artırma usulüyle Temmuz 2022 yılında satın aldığını belirterek, sokak üzerinde bulunan evlerin giriş ve park olarak kullanılan bölümlerinin kendine ait olduğunu ifade etti.

Sevindik, ev sahiplerinin sokağın ilgili kısımlarını kendisinden satın almamaları durumunda kendisine ait olan yerleri kullanıma kapatacağını aktardı.


Almanya Türk sokak satın alma

İlgili Haberler

Almanya'da 'nükleer enerji' dönemi sona erdi

Almanya'da 'nükleer enerji' dönemi sona erdi
Almanya’da 301 kişiye her ay Covid-19 aşı tazminatı ödeniyor

Almanya’da 301 kişiye her ay Covid-19 aşı tazminatı ödeniyor
Almanya'da toptan eşya fiyatları düşmeye devam ediyor

Almanya'da toptan eşya fiyatları düşmeye devam ediyor

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler