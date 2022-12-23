Almanya'da casusluk skandalı!

Alman İstihbarat Servisi'nde (BND) çalışan Alman uyruklu Carsten L., Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçe gösterilecek “vatana ihanet” suçlamasıyla tutuklandı.

İHA
23 Aralık 2022 Cuma, 07:58
Almanya'da casusluk skandalı!
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Almanya Federal Savcılığı, Alman İstihbarat Servisi'nde (BND) çalışan Alman uyruklu Carsten L.'nin Federal Adalet Divanı soruşturma yargıcı tarafından verilen karara dayanılarak “vatana ihanet” iddiasıyla tutuklandığını açıkladı.

Şüpheli Carsten L.'nin devlet sırları dahil birçok bilgiyi Rus istihbarat servisine ulaştırdığı belirtildi.

Soruşturmadan sorumlu Federal Kriminal Polis, dün şüpheli Carsten L.'nin başkent Berlin'deki evinde ve iş yerinde arama yaparak delil toplamıştı.


Almanya Casus istihbarat

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