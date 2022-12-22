Almanya'da hayatını kaybeden Türk vatandaşının cenazesi 'yanlışlıkla' yakıldı

22 Aralık 2022 Perşembe, 17:59

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan Abdülkadir Sargın, 14 Aralık'ta Hannover’in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti. Sargın'ın cenazesinin İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.