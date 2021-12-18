Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı belli oldu

Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik partisinin (CDU) yeni genel başkanının Federal Meclis Milletvekili Friedrich Merz olacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00
Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı belli oldu
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CDU'nun yeni genel başkanını belirlemek için 4-16 Aralık'ta düzenlenen seçimlere yaklaşık 400 bin üyeden 248 bin 360’ı katıldı. Üyeler mektupla ve internet üzerinden oylarını kullandı.
Mevcut CDU Genel Başkanı Armin Laschet’in yeniden aday olmadığı seçimlerde Friedrich Merz, Norbert Röttgen ve Helge Braun yarıştı.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, Berlin’de yaptığı açıklamada, Merz’in oyların yüzde 62,1’ini aldığını açıkladı. Seçimlerde Röttgen oyların yüzde 25,8'ini, Braun ise yüzde 12,1’ini aldı.

Böylelikle seçimde yüzde 50’inin üzerinde oy alan Friedrich Merz CDU’nun yeni genel başkanı olacak. Sputnik'in aktardığına göre, Merz’in genel başkanlığının 15-16 Ocak’ta düzenlenecek CDU Genel Kurultayında tescillenmesi gerekiyor.

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