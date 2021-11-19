Almanya'da Covid-19 alarmı: Sağlık Bakanı "ulusal acil durumdayız" dedi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki artan koronavirüs vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reuters
19 Kasım 2021 Cuma, 13:03
Almanya'da Covid-19 alarmı: Sağlık Bakanı
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki koronavirüsün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Spahn, ülke çapında artan koronavirüs vakalarını ulusal acil durum olarak niteleyerek, salgının bir hafta öncesine göre daha ciddi bir durum aldığını ifade etti.

Düzenlediği basın toplantısında, "ulusal acil durumdayız" diyen Spahn, aralarında sokağa çıkma yasağının da bulunduğu sıkı kısıtlama önlemlerinin değerlendirilebileceğini belirtti.


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