Almanya'da Covid-19 alarmı: Sağlık Bakanı "ulusal acil durumdayız" dedi

19 Kasım 2021 Cuma, 13:03

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkesindeki koronavirüsün durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Spahn, ülke çapında artan koronavirüs vakalarını ulusal acil durum olarak niteleyerek, salgının bir hafta öncesine göre daha ciddi bir durum aldığını ifade etti.

Düzenlediği basın toplantısında, "ulusal acil durumdayız" diyen Spahn, aralarında sokağa çıkma yasağının da bulunduğu sıkı kısıtlama önlemlerinin değerlendirilebileceğini belirtti.