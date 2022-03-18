Almanya'da Covid-19 önlemleri gevşetiliyor
İngiltere, Norveç, Fransa gibi ülkeler Covid-19 önlemlerini gevşetmeye başlatmıştı. Son olarak bu ülkelerin arasına Almanya'da katıldı.
Dünya ülkeleri Covid-19 önlemelerini gevşetmeye başladı. Fransa'yı takiben son olarak Almanya'da Covid-19 önlemleri 20 Mart Pazar gününden itibaren kısmen gevşetilecek.
Federal Meclis'te kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklikle ülke çapındaki kısıtlamaların bazıları kaldırıldı.
MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA DEVAM EDİLECEK
'Temel önlemler' kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.
Ayrıca riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde Covid-19 test zorunluluğu devam edecek. Bunların dışında test istenmeyecek.
'SALGINDA RİSKİ BÖLGELER' HARİÇ
Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin 'salgında riskli durumun yaşandığı yönünde' bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Covid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.
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