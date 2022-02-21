İngiltere COVID önlemlerini sona erdirmeye hazırlanırken bilim insanları temkinli olmak gerektiğini söylüyor
Bilim insanları, Başbakan Boris Johnson İngiltere'deki insanların COVID-19'a yakalanmaları durumunda kendilerini tecrit etme gerekliliğini sona erdirdiğinde, İngiliz hükümetini ülkenin koronavirüsü izleme ve takip etme yeteneğini zayıflatmaması konusunda uyarıyorlar.
Bilim insanları pazartesi günü İngiliz hükümetini, Başbakan Boris Johnson'ın İngiltere'deki insanların COVID-19'a yakalanmaları durumunda kendilerini tecrit etme şartını kaldırmasının ardından ülkenin koronavirüsü izleme ve takip etme yeteneğini zayıflatmaması konusunda uyardı.
Johnson, hükümetin grip gibi diğer bulaşıcı hastalıkları tedavi ederek “COVID ile yaşama” planının ayrıntılarını Parlamentoda açıklayacak. Pozitif bir koronavirüs testinin ardından en az beş gün boyunca kendi kendini tecrit etme yasal zorunluluğunun yerini rehberlik alması bekleniyor ve virüs için toplu testlerin ölçeği azaltılacak.
Yeni plan, ülkede endemik hale geldikçe virüsü kontrol altında tutan aşıları ve tedavileri öngörüyor.
Johnson, insanları "dikkati rüzgara teslim etmemeye" çağırdı, ancak "kişisel sorumluluğu teşvik etmek için belirli eylem biçimlerini yasaklamaktan, belirli eylem biçimlerini zorunlu kılmaktan" uzaklaşmanın zamanının geldiğini söyledi.
'RİSKLİ BİR HAREKET'
Bazı bilim insanları, bunun enfeksiyonlarda artışa neden olabilecek ve ülkenin gelecekteki daha öldürücü türlere karşı savunmasını zayıflatabilecek riskli bir hareket olduğunu söyledi.
AstraZeneca koronavirüs aşısını geliştiren Oxford Vaccine Group'un direktörü Andrew Pollard, "kısıtlamaların ne zaman ve nasıl azaltılacağına ilişkin karar son derece zor" dedi.
"Virüs için gözetim, isterseniz bir erken uyarı sistemi, ortaya çıkan yeni varyantlar hakkında bize bilgi veren ve bu yeni varyantların gerçekten de omikron'dan daha ciddi hastalığa neden olup olmadığını izleme yeteneği veren bir erken uyarı sistemi" sürdürmenin gerekli olduğunu söyledi.
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