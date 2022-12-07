Almanya'da 'darbe' yapmak isteyen aşırı sağcı gruba operasyon
Almanya genelinde yapılan baskınlarda hükümeti devirmeyi planladıkları şüphesiyle yirmi beş kişi tutuklandı.
BBC'de yer alan habere göre, aşırı sağcılar ve eski askerlerden oluşan grubun parlamento binası Reichstag'ı basmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planladıkları söyleniyor.
'Prens' lakabıyla anılan 71 yaşındaki Heinrich XIII adlı bir Alman'ın planlarının merkezinde yer aldığı iddia edildi.
11 EYALETTE 25 TUTUKLAMA
Federal savcılara göre 11 eyalette yapılan operasyonlar çerçevesinde tutuklananlar arasında iki elebaşı olduğu iddia ediliyor. AFP, olaylarla ilgili 25 kişinin tutuklandığını bildirdi.
Planlayıcılar arasında, şiddet içeren saldırılar ve ırkçı komplo teorileri nedeniyle uzun süredir Alman polisinin hedefinde olan aşırılık yanlısı Reichsbürger (Reich Vatandaşları) hareketinin üyelerinin de bulunduğu ifade edildi.
ALMAN DEVLETİNİ TANIMIYORLAR
Federal savcılık sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Bu grup için henüz bir isim bulamadık" denildi.
Söz konusu şahısların mevcut Alman devletini tanımayı reddettikleri bildirildi.
Aşırı sağcı grubun, Cumhuriyet'i yıkıp yerine 1871 Almanyası'nı model alan yeni bir devlet kurmayı planladıkları, 50 kadar kadın ve erkeğin bu grubun bir parçası olduğu iddia edildi.
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