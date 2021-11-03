Almanya’da dördüncü dalga alarmı: "Kapasitemizin sınırlarına dayandık"

03 Kasım 2021 Çarşamba, 13:39

Almanya’da dördüncü dalga endişesi artıyor. 24 saat içinde 28 bine ulaşan yeni vaka sayıları görüldü. Haftalık 100 bin kişideki vaka sayısı insidans değeri de 150 sınırına gelerek geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle eş değere ulaştı.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısının daha şimdiden geçen yılın Aralık ayı değerlerine ulaşması sonrasında hastanelerden, "kapasitemizin sınırlarına dayandık" uyarıları gelmeye başladı.

Salgın sürecinde son 1,5 yılda sağlık sektöründe, özellikle de yoğun servislerde çalışan her dört kişiden birinin, yorgunluk ve aşırı zorlanma nedeniyle işinden ayrılması, sorunun daha da büyümesine neden olan bir gelişme.

YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Çeşitli kaynaklar, Merkel’in eyalet başbakanlarıyla, okul içi ve dışında tekrar maske takmanın zorunlu hale getirilmesinden başka, aşı olmayanlar için yaşamı zorlaştıracak bir dizi önlem planladığını aktarıyor.

Amerika'nın Sesi'nden Cem Dalaman'ın haberine göre, ülke çapında 2G olarak tanımlanan, Türkçe karşılığı "aşı olmuş veya Covid geçirmiş" yerine geçen modele geçilmesi hedefleniyor. Plan doğrultusunda, restoran, sinema, bakım ve huzur evleri, spor salonları, yüzme havuzları, kuaförler, oteller, kantinler ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği alanlar gibi tüm kapalı alanlara girişlerde söz konusu "2G" şartı aranacak. Şu ana kadar kamusal kapalı alanlara aşılanmamış olan, ancak negatif test ibraz edenler girebiliyordu.

SAĞLIK BAKANI DUYURDU

Öte yandan Sağlık Bakanı Jens Spahn, bir süre önce kapatılan, ancak her ihtimale karşı hazır tutulan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını duyurdu. Hükümet, yıl başından sonra tüm vatandaşlara sağladığı ücretsiz koronavirüs testi hizmetinde de sınırlamaya gitmiş, 11 Ekim’de ücretsiz test merkezlerinin çoğunu kapatma kararı almıştı.

Spahn, bir an önce 60 yaş üstü kişilere üçüncü aşıların yapılmasını, ardından da 12 yaş üstü herkese tazeleyici nitelikteki "Booster" aşısının yapılmasını istedi.

Almanya’da şimdiye kadar yaklaşık 57 milyon 800 bin kişi ilk aşısını, 55 milyon 600 bin kişi de çifte aşısını olmuş durumda. Tazeleyici nitelikteki üçüncü ‘Booster’ aşısının ise şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bin kişiye yapıldığı belirtiliyor.

-Amerika'nın Sesi