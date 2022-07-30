Almanya‘da enerji tasarrufu: 200 sembol yapı artık ışıklandırılmayacak

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:46

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gerilim ve Rusya’dan gelen doğal gaz akımının sekteye uğraması Almanya’da yeni tedbirleri beraberinde getirdi. Ülkede, bir yandan doğal enerji kaynaklarında çeşitliliği artırma amaçlı girişimler teşvik edilirken, diğer yandan kapanan bazı nükleer santrallerin yeniden açılması da tartışılıyor. Özellikle kış aylarında yaşanabilecek muhtemel enerji krizine karşı şimdiden tasarruf önlemleri alınmaya başlandı.

Enerji tasarrufu çerçevesinde aralarında Zafer Anıtı, Brandenburg Kapısı, Devlet Opera Binası, Berlin Katedrali, Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Amerika Anıt Kütüphanesi, Charlottenburg Sarayı gibi önemli yapıların da bulunduğu toplam 200 sembol bina artık geceleri ışıklandırılmayacak. Çok sayıda yapıda çarşamba günü başlayan karartma çalışmalarıyla kentte her gün 100-120 civarı aydınlatma devre dışı bırakılıyor.

Federal Meclis Binası Bundestag’ın ışıkları ise kapanmayacak.