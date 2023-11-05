Almanya'da Filistin’e destek: 'Çocuklar uyurken sessiz olun, ölürken değil'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:56

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:56

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, dünyanın dört bir yanında birçok ülkede İsrail ordusunun saldırıları protesto ediliyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Alexanderplatz Meydanı'nda toplanan binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'de uyguladığı şiddete son vermesi için yürüdü. Almanya'da faaliyet gösteren Filistinli ve Yahudi sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösteride, İsrail'in Gazze'de uyguladığı insanlık dışı şiddet kınanırken, uluslararası topluma, Filistin'e uygulanan şiddetin durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısı yapıldı.

Filistin destekçileri, “Gazze nüfusunun yarısı çocuklardan oluşuyor. Bilim insanları, İsrail'in eylemlerinin birçok açıdan soykırım tanımına uyduğu konusunda uyarıyor” ifadelerini kullandı.

Alman hükümetinin İsrail'e tam destek verdiğini belirten destekçiler, “Berlin'de, Filistin'le dayanışma amaçlı neredeyse tüm protestolar yasaklandı. Yine okullarımızda Filistin kimliğinin sembollerini yasakladı. Filistinlilere ve destekçilerine karşı yüzlerce kişinin tutuklanmasıyla birlikte bir polis şiddeti dalgası başlatıldı” şeklinde konuştu.

Konuşmalarda, Alman siyasetçilerin İsrail'e ve katliamlarına verdikleri kayıtsız şartsız destek de eleştirildi.

Göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “Gazze'deki katliamı durdurun”, “İsrail bombalıyor, Almanya finanse ediyor” sloganları attı. Alexanderplatz Meydanı'nda bulunan Neptün heykelinin üzerine çıkan Filistin destekçileri, heykelin üzerine Filistin bayrağı asmak istedi. Göstericilere müdahale eden Alman polisi 4 kişiyi gözaltına aldı.

Daha sonra Potsdammer Platz Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen göstericiler, Berlin polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında, “Gazze’deki Soykırımı Durdurun”, “ Hastaneleri Bombalamak Savunma Değildir” yazılı pankartlar taşıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki dev gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, Berlin'de yaşayan bazı Türk vatandaşları da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistin’e destek için yürüdü.

"ÇOCUKLAR UYURKEN SESSİZ OLUN, ÖLÜRKEN DEĞİL"

Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünde “Çocuklar uyurken sessiz olun, ölürken değil” yazılı pankartlar açıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ederken, dünyanın dört bir yanında İsrail protesto ediliyor. Almanya’nın Düsseldorf kentinde binlerce gösterici Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, yürüyüşün ardından yapılan mitingde İsrail’in Gazze’ye saldırılarını durdurmasını istedi. Alman hükümetini de İsrail’e verdiği destekten dolayı eleştiren konuşmacılar, uluslararası toplumdan daha duyarlı olmasını istedi.

Ardından sessiz yürüyüş düzenleyen göstericiler ağızlarını bantlarken, yürüyüş esnasında “Özgür Filistin“, “Çocuklar uyurken sessiz olun, ölürken değil”, “Gazze’ye özgürlük” ve “Savaşı durdurun” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Gösteri başlamadan önce bazı pankartlar polis tarafından sakıncalı görüldüğü için toplandı.

Protestoya Filistinlilerin yanı sıra Türkler, Almanlar ve farklı birçok ulustan insan katıldı. Gösteride Filistin bayrağının yanı sıra çok sayıda Türk bayrağı da taşındı. Şiddetli yağmura rağmen protesto gösterisine katılımın yoğun olduğu gözlendi. Yüzlerce polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteri için bir çok yol trafiğe kapatıldı.