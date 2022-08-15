Almanya'da gaz arzı endişesi: Rusya'dan gelen gaz arzının tamamen durmamasını umuyoruz

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:59

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, günbdeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Robert Habeck, Rusya'dan gelen gaz arzının "tamamen kesilmemesini umduğunu" dile getirdi.

Habeck, gazın tamamen kesilmesine ilişkin, "Bunun olmayacağını umuyorum. Ancak bu olursa, alternatif satın almalar için örneğin sıvılaştırılmış gaz altyapısı için ek fırsatlar yaratıyoruz" dedi.

Avrupa Birliği, enerji kaynakları ithalatını çeşitlendirmeyi ve Rusya'ya olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın hiçbir zaman gaz kaynaklarını kimseyi cezalandırmak için kullanmadığını, sadece kendi çıkarları için, Rusların refahını artırmak ve ticari temelde yakıt sattığını ifade etmişti.