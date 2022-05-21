Almanya’da hortum: 43 yaralı
Almanya’nın batısında ortaya çıkan bir hortum 43 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Almanya'nın batısında ortaya çıkan bir hortum 43 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Paderborn kentinde çatıları söken hortum, kent merkezinde ilerleyerek binalara büyük hasar verdi.
Yetkililer 10 kişinin yaralarının ciddi olduğunu, bir kadının da hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.
Paderborn'un 180 kilometre güneyindeki Wittgert'te de 38 yaşındaki bir adam cuma günü fırtına nedeniyle hayatını yitirmişti.
Adamın sığındığı bodrumda elektrik akımına kapılarak öldüğü açıklandı.
Alman polisi devrilen ve ikiye ayrılan ağaçların görüntülerini de paylaştı.
Paderborn polisinin yaptığı açıklamada "Metal plakaları, yalıtım malzemeleri ve diğer materyalleri söken hortum, bunları kilometrelerce öteye fırlattı" ifadeleri yer aldı.
Paderborn'da yaklaşık 150 bin kişi yaşıyor.
BBC Hava Durumu Sunucusu Chris Fawkes, Almanya'da her yıl birkaç hortum görüldüğünü fakat bunların genellikle kısa sürdüğünü ve hasara yol açmadığını belirterek şöyle konuştu:
"Avrupa'da son yıllarda hortum sayısında bir artış var. İklim değişikliğinin bunda ne kadar rol oynadığı ise tartışmalı bir konu."
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