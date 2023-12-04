Almanya'da 'ırkçılık' krizi: Dosyalar sümen altı edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki polis memurunun çoğunluğu ırkçılıkla ilgili 364 soruşturma dosyasını sümen altı ettiği iddiasında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:26
Almanya'da 'ırkçılık' krizi: Dosyalar sümen altı edildi
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Alman medyasına yer alan haberlerde, aralarında Neukölln ilçesinde 11 yıl önce ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Burak Bektaş'ınkinin de bulunduğu 364 soruşturma dosyasının yıllarca işleme alınmadığının ortaya çıktığı iddia edildi.

Soruşturmalara bakan dönemin cinayet masası şefi Alexander H. ve ismi açıklanmayan bir memur hakkında adaleti engelleme şüphesiyle soruşturma açıldı.

Olayın, Burak Bektaş'ın davasını takip eden Alexander H'nin başka bir daireye atanmasının ardından yerine gelen görevlilerin yaptığı incelemede ortaya çıkması dikkati çekti.

Alexander H'nin terfi ederek Berlin Eyalet Kriminal Dairesine bağlı Devlet Güvenlik Dairesi başkanlığına kadar yükseldiği vurgulandı.

Berlin'in Neuköln semtinde 5 Nisan 2012'de yaşanan olayda gece caddede arkadaşlarıyla sohbet eden Burak Bektaş, başına ateş edilerek öldürülmüş, yanında bulunan 2 arkadaşı da ağır yaralanmıştı.


Almanya ırkçılık

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