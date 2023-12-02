Almanya işçi alımı başvuruları açıklandı! Hangi mesleklerde alım olacak? Almanya işçi alımı şartları neler, kimler başvurabilecek?

Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:40

Güncelleme: 02.12.2023 - 11:40

Göç yasası ile birlikte, zaten mevcut olan yüksek lisans derecesine sahip yabancı veya uzmanların Almanya’ya gelmesine imkân sağlayan, yaklaşık 11 yıldır yürürlükte olan AB Mavi Kart düzenlemesinin kapsamı, 1 Kasım itibariyle genişletildi. Peki, Hangi mesleklerde alım olacak? Almanya işçi alımı şartları neler, kimler başvurabilecek?

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Almanya'nın yeni göç yasası Kasım 2023, Mart 2024 ve Haziran 2024'te olmak üzere üç aşamada yürürlüğe giriyor. Almanya'ya 2 milyon işçi göçüne ilişkin başvuruların Mart 2024'te alınmaya başlaması bekleniyor.

ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Almanya’nın yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası, aile birleşimi ve mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli basitleştirmelere ek olarak, nitelikli göçmeler için puan sistemini de getiriyor.

Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılması planlanıyor. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacağı ve vatandaşlık için gereken ikamet süresinin 8 yıldan 5'e düşeceği belirtiliyor.

Hükümet, yaz aylarında özellikle havalimanlarında yaşanan sıkıntının ardından Türkiye ve Balkan ülkelerinden işçi alımına onay vermişti.

Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok meslekli yeterliliğine bakacak. AB üyesi olmayan bir ülkeden biri, yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanıyor olacak.

Tagesspiegel'in aktardığına göre, bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az üç yıllık ilgili mesleki deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek.

HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

Kalifiye Göç Kanunu ile birlikte acilen kalifiye aranan meslekler listesi genişletildi. Matematik, bilişim ve fen bilimleri, mühendislik ve tıp gibi branşlardaki eleman darboğazı yaşanan sektörlerin yanı sıra, AB Mavi Kart verilecek yeni meslek grupları şu şekilde sıralanabilir:

Mal üretimi, madencilik, inşaat ve lojistik alanlarında yöneticilik

Enformasyon ve iletişim teknolojisi alanında yöneticilik

Örneğin çocuk bakımı veya sağlık sektöründe hizmet sunacak yöneticiler

Veterinerler

Diş hekimleri

Eczacılar

Akademik düzeyde yüksek öğrenim gören hemşire ve doğum yardım uzmanları

Okul ve okul dışı eğitim alanında istihdam edilecek eğitimciler

MAVİ KART NEDİR?

AB Mavi Kart veya İngilizce adıyla EU Blue Card, AB dışından gelen akademisyenler için bir oturum izni sağlayan bir dokümandır ve bir AB üyesi bir ülkede çalışma hakkı tanır. Söz konusu kartı alma koşulları arasında, bir akademik yüksek lisans derecesi ve belirli bir asgari brüt ücretle bir iş sözleşmesine sahip olmak yer alıyor. 1 Ağustos 2012 tarihinde, Almanya’da ilk kez AB Mavi Kart uygulaması yürürlüğe girmişti.