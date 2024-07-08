Almanya'da mültecilerin kaldığı yurtta çıkan yangında 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:42

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:42

Yerel basının polis ve itfaiyeye dayandırdığı haberlerde, Bremer Caddesi'ndeki mülteci yurdunda çıkan yangında ölen kişinin kundakçı olduğundan şüphelenilirken, 44 yaşındaki bir polis memurunun da vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yanıklar sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

İtfaiyenin çok sayıda ekiple gelerek yangını söndürmesinin ardından, yangında yaralanan ve aralarında polis memurlarının da bulunduğu yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale edilirken 8'inin ise hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

POLİS MEMURU AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan polis memurunun ise Hamburg'daki özel bir kliniğe sevk edildiği aktarıldı.

Yangında yaşamını yitiren ve kundakçı olduğundan şüphelenilen kişinin yanıcı bir madde döktüğü, ilk başta patlama yaşandığı belirtilirken, olayın detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi paylaşılmadı.