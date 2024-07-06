Macaristan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un mevkidaşı Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun 8 Temmuz pazartesi günü Budapeşte’de yapacağı görüşmeyi, Macar tarafının iptal ettiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 12:45
Macaristan, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock’un mevkidaşı Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi iptal etti
Abone Ol google-news

Alman basınının, Almanya Dışişleri Bakanlığına dayandığı haberde, Baerbock'un 8 Temmuz’da Budapeşte ziyaretini gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Baerbock’un, Szijjarto ile yapacağı görüşmeyi Macar tarafının iptal ettiği kaydedildi.

Alman tarafının görüşmenin iptal edilmesinden üzüntü duyduğu aktarılan açıklamada, “İki dışişleri bakanı arasında bizzat yapılacak ciddi ve dürüst bir görüşme, Başbakan Orban'ın sürpriz ve koordinasyonsuz Moskova ziyareti bakımından çok önemli olurdu” ifadesi kullanıldı.

ORBAN, DÜN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, dün Moskova’yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana ilk defa Kiev'i ziyaret eden Orban’ın Moskova ziyareti hem Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel hem de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından eleştirilmişti.

Michel, barış misyonu yürüttüğünü belirten Orban için "AB dönem başkanlığının, AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" ifadesini kullandı.

Borrell da Orban’ın hiçbir şekilde AB'yi temsil etmediğini dile getirmişti.


Macaristan haberleri Almanya haberleri görüşme haberleri

İlgili Haberler

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya’da Putin ile görüştü

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya’da Putin ile görüştü
AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi

AB Konseyi Başkanı Michel, Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyaretine tepki gösterdi
Macaristan'dan Kiev'e destek ziyareti: Orban ve Zelenski Kiev'de bir araya geldi

Macaristan'dan Kiev'e destek ziyareti: Orban ve Zelenski Kiev'de bir araya geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler