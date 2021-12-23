Almanya'da Omicron mutasyonundan ilk ölüm
Almanya'da koronavirüsün yeni mutasyon türü Omicron ile enfekte olan bir kişi hayatını kaybetti. Bu, ülkedeki Omicron'a bağlı ilk ölüm olarak kayda geçti.
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, Omicron mutasyonu taşıyan 1 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Almanya'da Omicron'dan ilk ölümün kaydedildiği aktarıldı. Yaşamını yitiren kişinin 60-79 yaş aralığında olduğu ifade edildi. Ülkede bugüne kadar toplam 3 bin 198 Omicron vakası tespit edildi.
Almanya'da son 24 saatte 44 bin 927 yeni Covid-19 vakası kayıtlara geçerken, 425 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 6 milyon 923 bin 636'ya yükseldiği ülkede toplam can kaybı ise 109 bin 749'a ulaştı.
TATİL DÖNEMİNDE VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise Alman medyasına yaptığı açıklamada, yeni yıl tatili öneminde Covid-19 vaka sayısında hızlı bir artış beklediğini söyledi.
Diğer bazı Avrupa ülkelerinin aksine Almanya'nın Omicron'dan kaynaklı büyük ve ani bir dalga görmediğini ifade eden Bakan Lauterbach, "Bu durum, yeni yıl döneminde ve Ocak ayının ilk haftasında değişecek" dedi.
Lauterbach ayrıca, insanların Covid-19'a karşı en iyi derecede bağışıklık tepkisi sürdürmek için takviye doz aşıya ihtiyaç duyacağını aktardı.
Alman hükümeti, insanları tatil döneminde temaslarını sınırlamaya ve aşı olmaya çağırıyor.
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