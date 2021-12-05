Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı

05 Aralık 2021 Pazar, 14:16

Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı.

Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.

Sputnik'in haberine göre, kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.

Görüntü: Arşiv