Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı
Köprüye iniş yapan uçak, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı.
Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.
Sputnik'in haberine göre, kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.
Görüntü: Arşiv
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