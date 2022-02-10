Almanya’da PCR testi kararı: Hızlı antijen testi pozitif çıkanlar...
Almanya’da Sağlık Bakanlığı, yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre yalnızca hızlı antijen testi pozitif çıkanların PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.
Almanya’da Federal Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınında test yoğunluğunu azaltmak amacıyla yönetmelikte güncelleme yaptı. Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, herkesin PCR testi yaptırma hakkı olması gerektiğini ancak yeni düzenleme ile birlikte sadece hızlı antijen testi pozitif çıkanların doğrulama amacıyla PCR testi yaptırabileceğini söyledi.
Güncellenen yeni uygulama kapsamında ayrıca test merkezleri, hastaneler, muayenehaneler, klinikler, acil servisler, sağlık kurumu çalışanları, engelliler ve risk altındaki kişilerin testlerine öncelik verecek.
Almanya Akredite Laboratuvarlar Birliği’ne (ALM) göre ülkedeki 182 laboratuvarın haftalık 3 milyon test kapasitesi bulunuyor. Geçtiğimiz hafta 2 milyon 470 bin PCR testi yapılan Almanya’da laboratuvarların kapasitesinin yüzde 93’e ulaştığı ve testlerin yarısının pozitif çıktığı belirtildi. ALM’den yapılan açıklamada, bir önceki haftaya göre pozitif testlerde yüzde 5’lik bir artışın olduğu, bu sayının artması durumunda laboratuvarların kapasitesinin yetmeyeceği ve bu nedenle yeni düzenlemenin yerinde bir karar olduğu ifade edildi.
VAKA SAYISI 247 BİNİ AŞTI
Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 247 bin 862 yeni vaka tespit edilen Almanya’da salgın nedeniyle 238 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana Almanya’da 11 milyon 769 bin 540 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam 119 bin 453 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı ise bin 465,4 olarak belirlendi. Ayrıca ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 133 hasta bulunduğu, boş yatak oranının yüzde 15,36 olduğu ve 3 bin 836 boş yatak bulunduğu kaydedildi. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise yüzde 84,64 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinde yatanların yüzde 11’ini Covid-19 hastalarının oluşturduğu belirtildi.
83 milyon nüfuslu ülkede Alman halkının yüzde 76’sı iki doz, yüzde 54,7’si ise hatırlatıcı dozunu yaptırdı.
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