Almanya'da siyasi kriz, erken seçimi tetikledi: Tarih verildi!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 13:31

Güncelleme: 12.11.2024 - 13:31

Almanya'da koalisyon hükümetinin dağılmasının ardından 23 Şubat 2025 tarihinde erken seçime gidileceği bildirildi.

SPD (Sosyal Demokrat Partisi) ve CDU/CSU (Hristiyan Birlik Partileri) parlamento gruplarının bu tarih üzerinde anlaştığı kaydedildi.

FDP (Hür Demokratik Parti) ve Yeşiller'in de bu öneriyi destekledikleri belirtildi.

Erken seçime Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in de karşı çıkması beklenmediği belirtiliyor.

Seçim tarihi konusunda son kararı Frank-Walter Steinmeier verecek.

Şansölye Olaf Scholz'un Federal Meclis'te ne zaman güven oylamasına gideceği henüz netlik kazanmadı.

CDU/CSU, Scholz'u Federal Meclis'e güvenoyu vermeye çağırmış, ancak Scholz bunu reddetmişti. Scholz'un güvenoyunu 16 Aralık'ta Federal Meclis'e sunması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un, Maliye Bakanı Christian Lindner’i görevden alması, ülkenin en büyük ekonomisini yöneten koalisyon hükümetinde büyük bir çöküşe neden oldu.

Scholz, Lindner’i bütçe konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle görevden aldığını açıkladı ve "Ülkemiz için güçlü ve etkin kararlar alabilecek bir hükümete ihtiyaç var" dedi.

Koalisyon hükümetindeki partiler, özellikle bütçe ve ekonomik büyüme konularında anlaşmazlık yaşıyor. SPD, Yeşiller ve FDP arasında süren tartışmalarda, erken seçim önerisi gündeme gelmiş, ancak Scholz bu teklifi reddetmişti.

FDP lideri Lindner ve Yeşiller Partisi’nden Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in ekonomi konusundaki farklı önerileri, koalisyonda ciddi ayrışmaların olduğunu ortaya koydu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesindeki siyasi krize ilişkin, "Bir koalisyonun sona ermesi dünyanın sonu değildir. Bu, geride bırakmamız gereken ve bırakacağımız bir siyasi krizdir" dedi.

GÜVEN OYLAMASI

Almanya’da başbakanın mecliste güvenoyu istemesi ve Federal Meclis’i feshetme konusu Anayasa'nın 68. maddesinde düzenleniyor.

Buna göre, başbakan, güvenoyu isteyeceğine ilişkin önergeyi verdikten 48 saat sonra Federal Meclis’te güven oylaması yapılır. Söz konusu önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edilmezse cumhurbaşkanı, başbakanın önerisiyle 21 gün içinde meclisi fesheder. Başbakan güvenoyu alırsa görevine devam eder.

Federal Meclis başka bir kişiyi başbakan seçerse cumhurbaşkanı meclisi feshetme yetkisini kaybeder.

En son 2005’te dönemin Başbakanı Gerhard Schröder erken seçimin yolunu açmak için meclisten güvenoyu istemiş ve oylamada çoğunluğu alamayınca seçime gidilmişti. Ardından yapılan seçimde Angela Merkel başbakan seçilmiş ve 16 yıl görevde kalmıştı.