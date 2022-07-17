Almanya’da sonbaharda maske zorunluluğu geri geliyor
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek için sonbaharda maske zorunluluğunun geri geleceğini duyurdu.
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19’un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni önlemlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu.
Buschmann, sonbahar ve kış aylarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, alınacak yeni tedbir ve kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.
Bakan Buschmann, toplu taşımalara maske zorunluluğunun kapalı kamusal alanlarda geri getirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "İç mekandakiler için maskelerin etkinliği tartışılmaz. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan, karantina ve okulların kapanmasına veya sokağa çıkma yasaklarına ise geri dönülmeyeceğini belirtti.
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