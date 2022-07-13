Bayram Yılmazkaya’dan Covid-19 uyarısı: "Vatandaşlar özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullansınlar, eksik aşılarını tamamlasınlar"
CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya, artan Covid-19 vakalarına karşı yurttaşları uyardı. Yılmazkaya, “Özellikle insanların çok sık bir araya gelmesi, kapalı ortamları ve toplu ulaşımı daha fazla kullanılması (maskesiz), olasıdır ki vaka sayısında büyük bir artışı karşımıza getirecektir” dedi.
CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek “Vatandaşlar, özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullansınlar, eksik aşılarını tamamlasınlar. Geçirdiğimiz bayram ve devam eden bayram tatili nedeniyle özellikle insanların çok sık bir araya gelmesi, kapalı ortamları ve toplu ulaşımı daha fazla kullanılması (maskesiz), olasıdır ki vaka sayısında büyük bir artışı karşımıza getirecektir” dedi.
Mesleği hekimlik olan Bayram Yılmazkaya, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle yurttaşları uyardı.
“VATANDAŞLAR ÖZELLİKLE TOPLU TAŞIMA VE KAPALI ALANLARDA MASKE KULLANSINLAR, EKSİK AŞILARINI TAMAMLASINLAR”
Covid-19 vakalarının ülke genelinde hızla artığına işaret eden Yılmazkaya, son dönemlerde hastanelere ateş, terleme, ağrı şikayetleriyle başvuran birçok hastaya Covit-19 teşhisi konduğunu belitti.
Yılmazkaya “Vatandaşlar, özellikle toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullansınlar, eksik aşılarını tamamlasınlar. Geçirdiğimiz bayram ve devam eden bayram tatili nedeniyle özellikle insanların çok sık bir araya gelmesi, kapalı ortamları ve toplu ulaşımı daha fazla kullanılması (maskesiz), olasıdır ki vaka sayısında büyük bir artışı karşımıza getirecektir” dedi.
“TEDBİRLERİN NEREDEYSE TAMAMEN ORTADAN KALDIRILMASI SONUCU VATANDAŞ TARAFINDAN RAHAT VE ÖZENSİZ DAVRANILMASI VAKALARI ARTIRIYOR”
Yılmazkaya, eylül-ekim gibi yeni bir dalganın gelebileceği konusunda yetkililere uyarıda bulundu.
“Ülkemiz genelinde ve ilim Gaziantep’te Covid nedeniyle hastaneye yatış hızı artmaya başladı. Tedbirlerin neredeyse tamamen ortadan kaldırılması sonucu vatandaş tarafından rahat ve özensiz davranılması vakaları artırıyor” diyen Yılmazkaya, şu andaki varyantın bulaşıcılığının çok yüksek olduğunu vurguladı.
Yılmazkaya, eksik aşıların bir an önce yapılması gerektiğinin, toplu ulaşımlarda maske kullanılmasının, kapalı ve kalabalık ortamlarda maskenin çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.
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