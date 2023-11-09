Almanya'da Türk'ü buldu: 400 bin Euro değer biçildi

Almanya'da yaşayan Türk'ün bahçesine gök taşı düştü. 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşına, 400 bin Euro değer biçildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 09.11.2023 - 14:31
Almanya'da Türk'ü buldu: 400 bin Euro değer biçildi
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Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki Elmshorn şehrinde yaşayan Mahmut Şahin'in (47), yaklaşık 7 ay önce evinin bahçesine düşen gök taşına (meteor) yaklaşık 400 bin euro değer biçildi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, nisan ayında şehrin üzerinde ateş topu parlamasının ardından 3,5 kilogram ağırlığındaki gök taşı Şahin'in bahçesinin ortasına düştü. Gök taşının incelenmesinin ardından 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince satın almak isteyen koleksiyoncular Şahin'e 200 bin euroya varan teklifler sunmaya başladı.

Şahin'in Münih'teki bir maden fuarında sergilediği taşı inceleyen fizikçiler ve gök bilimciler gök taşına yaklaşık 400 bin euro değer biçti. Haberde, Hamburg'daki bir müzeyle Şahin arasında görüşmelerin sürdüğü, Şahin'in satıştan elde edeceği parayı yatırıma dönüştürmek istediği aktarıldı.


Almanya Türk gök taşı

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