Almanya'da Ukrayna tartışması: Mali yardımın artırılması istendi

22 Ekim 2022 Cumartesi, 15:43

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Maliye Bakanı Christian Lindner'ın Ukrayna'ya askeri destek için daha fazla bütçe oluşturmasını istediler.

Lambrecht ve Baerbock, 2023 mali bütçesinde Ukrayna'ya sadece 697 milyon avro ayrılmasını eleştirerek, Bakan Lindner'a para miktarının artırılması talebinde bulundu.

Ukrayna'ya yardım için fonun 2,2 milyar avroya çıkarılmasını talep eden Lambrecht ve Baerbock, ancak bu şekilde "uluslararası ortaklarının beklediği sorumluluğu üstlenebileceğini" söylediler.

Speigel'in aktardığına göre iki bakan, "Berlin'in dış ve güvenlik politikasında hareket etme yeteneği ve uluslararası itibarının, Ukrayna'ya yönelik özel askeri yardımın donanımlı olmasına bağlı olduğunu" savunuyorlar.

Speigel, "Lindner'ın sonsuz kaynaklara sahip olmadığını, ülkede artan enerji fiyatlarını telafi etmek için önemli bir baskı altında olduğunu" yazdı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna'nın Almanya'dan ek askeri yardım istediğini söyledi.

Şmihal, IRIS-T hava savunma sistemi için ek füzeler, İHA karşıtı sistemleri, elektrik ve ısı üretmek için mobil enerji ekipmanlarına ihtiyacı olduğunu aktardı.