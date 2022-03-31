Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 7,3 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyesinde

31 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Almanya Federal İstatistik Ofisi, fiyat artışlarına ilişkin mart ayı öncü verilerini açıkladı.



Buna göre, Şubat'ta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Mart'ta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'deki İran-Irak Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Enflasyona ilişkin beklenti Mart'ta yüzde 6,3'e yükselmesi yönündeydi.

ENERJİ FİYATLARI YÜZDE 29,5 ARTTI

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden oldu. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek aylarda fiyatlarını artırmayı planlıyor.

Savaştan dolayı enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 29,5 arttı. Bu oran, gıda fiyatlarında yüzde 6,2 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

